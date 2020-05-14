Улан-Удэ, , 14:08 — REGNUM Участнику Великой Отечественной войны Ивану Новокрещенных вручили ключи от квартиры в Подмосковье. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Бурятии, 97-летний ветеран является кавалером Ордена Славы III степени, получил две медали «За отвагу» и другие награды.

После войны он всю жизнь прожил в Бурятии, работал в сельском хозяйстве. Его супруга в годы войны ухаживала за раненными в госпитале, а затем работала учительницей начальных классов. В 2017 году семья переехала в Москву, к родственникам.

Они обратились в правительство Москвы и другие инстанции с просьбой предоставить жильё, но везде получали отказ. По закону они должны были проживать в столице не менее 10 лет. В прошлом году ветеран обратился за помощью к сенатору от Бурятии Александру Варфоломееву, а тот направил запрос мэру Москвы Сергею Собянину. Тем не менее, решение не находилось, пока о проблеме ветерана не узнали в «крупной строительной компании».

«Бизнесмен решил подарить ветеранам из Бурятии квартиру в живописном районе Подмосковья. Ключи от новой квартиры семье Новокрещенных вручили в День Победы», — отметили

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