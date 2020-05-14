Казань, , 14:11 — REGNUM За отсутствие индивидуальных средств защиты в Татарии за последние сутки составлены административные протоколы в отношении 763 человек, сообщила об этом 14 мая руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Среди посетителей магазинов оказалось 483 нарушителя «масочно-перчаточного режима», еще 188 человек без средств защиты привлекли к ответственности в общественном транспорте. На 60 должностных лиц также составлены административные протоколы.

Напомним, что в Казани с 13 мая проводятся рейды по магазинам и организациям сферы услуг, в ходе которых проверяют наличие у посетителей и сотрудников масок и перчаток.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 12 мая жителям запрещено находиться на объектах розничной торговли и в общественном транспорте, включая такси, без индивидуальных средств защиты (масок, перчаток).

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