Москва, , 14:41 — REGNUM С момента начала климатических наблюдений в России 2020 год может стать самым жарким. Об этом 14 мая заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, январь и февраль стали самыми теплым за всю историю климатических наблюдений в России.

«Прогнозируется, что нынешний год будет самым жарким. По крайней мере в пятёрку самых жарких войдёт с вероятностью 99%», — заявил Вильфанд.