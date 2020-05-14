Великий Новгород, , 14:05 — REGNUM За последние сутки, то есть за 13 мая 2020 года, в Новгородской области выявлено 15 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Таким образом к утру 14 мая общее число фактов заражения составило 570 случаев, сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Количество переболевших инфекцией и выздоровевших граждан в регионе за сутки возросло на 10 человек и достигло 144-х в общей сложности.

Выросло на один случай и количество летальных исходов. В оперштабе уточнили, что причиной гибели шести человек непосредственно признано заболевание COVID-19, еще один инфицированный пациент скончался от сопутствующих заболеваний.

Всего в Новгородской области к 14 мая проведено 18 678 тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением с подозрением на заражение остаются 1074 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области число выявленных случаев коронавируса превысило 500