Киев, , 14:05 — REGNUM Мэр украинского областного центра Черновцы Алексей Каспрук пожаловался на тяжелую ситуацию в городе из-за коронавируса.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24» сегодня, 14 мая.

В частности, отметил мэр, городские больницы полностью заполнены, поэтому власти «пробуют где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей» и оборудуют под госпиталь один из спортзалов города.

Кроме того, заявил Каспрук, есть серьезные проблемы с персоналом и больные врачи.

Вместе с тем, отметил мэр, на фоне этого областная комиссия по чрезвычайным ситуациям 13 мая решила снять ряд карантинных ограничений. Каспрук не стал уточнять, чем это чревато для Черновцов в нынешней ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что эпидемия коронавируса на Украине и началась с Черновицкой области, болезнь сюда предположительно завезли вернувшиеся домой заробчане из Италии. По состоянию на утро 14 мая в регионе заболели 2516 человек, в самих Черновцах около тысячи инфицированных. Всего на Украине, по официальным данным, коронавирусом заболели 16.847 человек.