Ростов-на-Дону, , 14:09 — REGNUM В Ростовской области у работников центральной районной больницы Константиновского района выявили коронавирус. Медики находятся на самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 14 мая.

«С положительным результатом теста на коронавирус в Константиновском районе выявлено двое муниципальных служащих и 11 работников ЦРБ Константиновского района. Состояние всех заболевших стабильное. 11 человек из указанных заболевших находятся на самоизоляции и проходят лечение по месту жительства. Один человек (муниципальный служащий) госпитализирован в горбольницу № 20 Ростова-на-Дону, ещё один — в горбольницу № 1 Волгодонска», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM сообщало, что на Дону ранее среди работников медучреждений коронавирус был выявлен у более чем 120 человек. Возможная причина инфицирования — пренебрежение использования средств индивидуальной защиты.

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