Москва, , 14:07 — REGNUM Акцию «Время с пользой детям», в рамках которой детям будут разъяснять вопросы, связанные с профилактикой заболевания COVID-19, запустят с 14 мая Министерство просвещения и Министерство здравоохранения РФ. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава России.

В ходе акции известные люди расскажут детям, почему именно сегодня важно стараться оставаться дома, как обезопасить от заболевания своих близких. Также эксперты расскажут о мерах профилактики распространения заболевания.

На своем примере они расскажут о досуге с детьми, которым в своей семье они начали заниматься в период самоизоляции. Также они поделятся опытом совмещения досуга с работой на дому.