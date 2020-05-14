Москва, , 14:01 — REGNUM Президент Владимир Путин объявил о дополнительной помощи семьям с детьми в возрасте от трёх до 16 лет 11 мая. Тогда же он заявил, что подать заявление на выплату можно уже с 12 мая: «На сайте «Госуслуги» или в пенсионном фонде». Однако сразу же после объявления, сделанного главой государства, сайт «Госуслуг» рухнул, да и до сегодняшнего дня работает нестабильно.

Возможности подать заявление на сайте Пенсионного фонда как не было, так и нет. При этом опубликовано сообщение «Ответы на вопросы по единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет». В нем уточняется, что средства предоставляются начиная с 1 июня на каждого ребенка и обратиться за выплатой можно через Портал госуслуг. Ссылка ведёт на специальный сервис — https://posobie16.gosuslugi.ru/, о котором ранее сообщало ИА REGNUM.

После формирования заявления на сайте «Госуслуги», оно автоматически отправляется в ПФР. Заявитель получает сообщение: «Вы получите уведомление о результате рассмотрения заявления в личном кабинете. В связи с большим количеством заявлений время обработки может быть увеличено».

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Напомним, что 11 мая президент подписал указ, в котором сказано: «Произвести, начиная с 1 июня 2020 г., единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).».