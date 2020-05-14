Оренбург, , 13:58 — REGNUM В Оренбургской области в ночь на 15 мая прогнозируют резкое похолодание. По данным Оренбургского гидрометцентра заморозки затронут северо-запад региона. Температура на поверхности почвы и в воздухе ожидается до — 2 °C.

Днем на территории области пройдет небольшой дождь. Температура воздуха повысится до 21 °C. Порывы ветра могут составить до 13 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что до 15 мая на Южном Урале властвует облачная, с неустойчивыми прояснениями, дождливая погода. Виновником таких погодных условий является циклонический вихрь, центр которого смещается с Кольского полуострова на Средний Урал. Связанные с ним атмосферные фронты обеспечат перенос прохладного и влажного атлантического воздуха в Оренбуржье.

В связи с заморозками повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.