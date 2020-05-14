Москва, , 13:57 — REGNUM Чтобы обезопасить себя от мошенников, особенно в сложный период пандемии коронавируса, нужно соблюдать несколько очень важных правил, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по IT Московского отделения «Деловой России», разработчик облачных хранилищ Никита Северинов.

«Одно из приоритетных правил — не открывать подозрительные email-письма или не переходить по подозрительным ссылкам в sms-сообщениях, особенно если сообщения приходят от незнакомых отправителей, и даже если пытаются маскировать под ВОЗ или Минздрав РФ.

Надо смотреть на отправителя более внимательно. То есть нельзя на 100% сделать маску под оригинал, всегда есть отличия от мошеннических сообщений. Необходимо сверить информацию с официальным сайтом ведомства, которое якобы прислало информацию, а затем ужу переходить по ссылке. Это некая предосторожность.

Также случаи мошенничества фиксируются, когда люди сами вносят свои персональные и паспортные данные на подозрительные сайты. На всех сайтах, которые запрашивают подобную информацию, должны придерживаться закона о персональных данных — на сайтах должны быть документы, подтверждающие обработку личных данных.

Обязательно должна быть строка о вхождении ресурса в реестр операторов персональных данных в Роскомнадзоре. Просто так паспортные данные, СНИЛС, ИНН и др. лучше не вводить на подозрительных сайтах. Это аксиомы, которые должны быть выполнены.

В период пандемии актуализировались мошеннические схемы по оформлению цифровых пропусков. Выяснилось, что граждане не знают, куда обратиться и где оформить пропуск, хотя об этом много говорится в СМИ и интернете. При этом люди зачем-то переходят на якобы государственные сайты и сами вводят информацию о себе.

Граждане сами добровольно вводят свои данные. Особенно любят вводить в форму оплаты все данные по банковской карте до изучения подлинности того или иного интернет-ресурса. Например, вводят номер банковской карты, имя держателя карты и т. д. То есть в большей части люди сами виноваты в краже их личных данных, они попадаются на уловки мошенников.

В стране наблюдается безграмотность граждан в сфере безопасности данных. Инструкции или глобального единого ресурса, как обезопасить себя от мошенников, в России пока нет, то есть отсутствует некая цифровая гигиена. Но есть проработки в этом плане, и надо эту идею дальше развивать.

При этом стоит отметить, что существует человеческий фактор, когда люди не будут изучать этот ресурс. Пока мы сами в себе не изменим ментальность, когда наступит понимание того, что мы в большей степени совершаем ошибки, чем нас к этому подгоняют, никакие спасательные ресурсы не помогут.

Подчеркну, что люди сами о себе везде сообщают информацию, а потом жалуются. Самое важное правило — быть более внимательными, бдительными и ответственными», — высказал своё мнение Никита Северинов.

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