Челябинск, , 13:57 — REGNUM В Челябинской области COVID-19 чаще всего встречается в возрастной группе от 51 до 59 лет. Об этом на брифинге сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.

По её словам, в этой группе уровень ковида составляет пять человек на 10 тысяч населения. В группе 60−69 лет он составляет 4,9 на 10 тысяч, а в группе 18−25 — 4,7.

45,7% пациентов — это мужчины, а 54,3% — женщины, добавила Гехт. По её словам, это говорит не об избирательности коронавируса, а о реальном процентном соотношении мужчин и женщин в регионе.

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