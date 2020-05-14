Москва, , 13:56 — REGNUM Предложенные президентом России новые меры поддержки семей с детьми в условиях эпидемии — беспрецедентны, а акцент на помощи маленьким гражданам, а не большому бизнесу — важный, красивый и правильный шаг, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 14 мая, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

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« Новые меры поддержки можно назвать беспрецедентными. Помощь получат 22 миллиона детей. Россия — единственная в мире страна, где был поставлен правительством именно такой акцент: помощь в первую очередь детям.

И эта мера очень широкая, ведь речь идет не только о новорожденных, но даже о подростках. Мы инвестируем не в крупный бизнес, а в будущее страны. Это важно, красиво и правильно.