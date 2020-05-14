Абу-Даби, , 13:59 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за сутки выявили 698 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 21 тыс. человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались свыше 208 человек. За сутки выявлено две смерти. Число выздоровевших составляет порядка 7 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 266 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Испании отчитались по погибшим от COVID-19 за сутки