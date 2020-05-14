Мадрид, , 14:02 — REGNUM Испанские медики зарегистрировали смерть 217 человек с выявленным коронавирусом в течение суток 13 мая. Об этом сообщает 14 мая минздрав Испании.

Всего в королевстве зафиксирована 27 321 смерть среди людей, в организме которых был выявлен коронавирус. Выздоровели 143 374 человека, в том числе 2551 — за минувшие сутки.

Положительные тесты выявлены за сутки у 506 человек, всего в стране выявлено 229 540 положительных тестов с начала эпидемии.

Днём ранее в Испании зарегистрировали 184 смертельных случая, было выявлено 439 новых носителей вируса.

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