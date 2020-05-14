Ставрополь, , 14:49 — REGNUM Стоматологические клиники и кабинеты в Ставропольском крае возобновили свою деятельность в полном объеме. При этом организации должны строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, сообщили ИА REGNUM 14 мая в управлении по информполитике правительства региона.

Напомним, с 28 марта, с введением в крае дополнительных ограничительных мер для предотвращения угрозы распространения коронавируса, медучреждения стоматологического профиля могли оказывать только экстренную помощь — лечить внезапные острые боли и обострение хронических заболеваний зубов.

Теперь, в связи с поэтапным снятием на Ставрополье ограничительных мер, все стоматологические организации вновь приступили к оказанию и плановой помощи.

«В клиниках должны по-прежнему строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования. Следовать предписанным мерам безопасности должны и посетители клиник: приходить в медучреждение нужно в масках и перчатках», — приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения региона Ольги Дроздецкой.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 14 мая в Ставропольском крае официально зарегистрировано 1248 случаев заражения коронавирусом нового типа, 72 из них за предыдущие сутки. Выздоровели в регионе 408 пациентов с подтвержденным диагнозом, 23 человека скончались.

Читайте также: На Ставрополье возобновляют работу межмуниципального транспорта

Читайте развитие сюжета: В Башкирии не планируют расторгать контракт на поставку ИВЛ «Авента-М»