Николаев, Украина, , 13:58 — REGNUM Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски в одном из райотделов полиции Николаевской области и в квартирах его сотрудников, сообщило местное издание «Новости N».

По данным журналистов, изъятое в ходе обысков оборудование ранее использовалось для незаконной добычи биткоинов в одном из сёл района.

Бывшие владельцы смогли отследить, что отобранные полицией компьютеры продолжают работать и обратились в ГБР. Вскоре после этого, автор заявления был жестоко избит.

По данным журналистов, к избиению могут быть причастны сотрудники и руководство райотдела полиции:

«Избили его сотрудники все того же Витовского райотдела полиции. По информации источника, это были лично начальник райотдела, его заместитель по следствию и двое оперативников».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Андрей Герус прокомментировал идею использовать украинские АЭС для добычи криптовалюты. По его словам, данная затея много раз рассматривалась, и неизменно оказывалось, что она лишена всякого смысла.

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