Волгоград, , 13:52 — REGNUM Вред, причинённый незаконным оборотом контрафактного алкоголя, возместили два жителя города Урюпинска Волгоградской области. Контрабандисты пожертвовали на детскую благотворительность свыше 700 тысяч рублей. После оплаты штрафа с них снимут и уголовную ответственность, сообщили 14 мая в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Мужчины в 2018 году начали заниматься незаконным производством алкогольной продукции. Они покупали немаркированную спиртосодержащую продукцию в Новохоперском районе и перевозили её в Урюпинск. Там контрафакт разбавляли водой и разливали в ёмкости для дальнейшей продажи. Как установил суд, с 1 января 2018 года по 9 февраля 2020 года они произвели поддельного алкоголя на общую сумму 696 341 рублей.

После возбуждения уголовного дела, один из контрабандистов передал Волгоградской школе-интернат №2 на приобретение персональных компьютеров для детей 715 тысяч рублей. Второй бутлегер пожертвовал 50 тысяч рублей в детский сад №1 Урюпинска. Следователь ходатайствовал пред судом о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемым штрафа.

Суд учёл, что ранее мужчины не были судимы, возместили ущерб от контрабандной деятельности и удовлетворил ходатайство. Первому обвиняемому назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, второму — 100 тысяч рублей. Если судебный штраф не будет уплачен, то их снова привлекут к уголовной ответственности. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток.