Брюссель, , 13:47 — REGNUM В Бельгии за последние сутки зарегистрировано 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные 14 мая обнародовал Национальный институт общественного здравоохранения Бельгии (Sciensano). Таким образом за всё время пандемии коронавируса в стране COVID-19 подтвердился у 54 288 человек.

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За последние 24 часа в Бельгии от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, скончались 60 пациентов. Общее число летальных исходов увеличилось до 8903.

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На сегодняшний день госпитализировано в общей сложности 1 966 пациентов. 407 пациентов находятся в реанимации, что на 20 пациентов меньше, чем за последние 24 часа. 14 111 пациентов после выздоровления были выписаны из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бельгии с 4 мая начали поэтапно отменять ввёдённые ранее на фоне пандемии COVID-19 изоляционные меры.

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