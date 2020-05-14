Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Ростовской области ветеринары провели почти 1 млн противоклещевых обработок скота, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной станции по борьбе с болезнями животных 14 мая.

В настоящее время против переносчиков особо опасных заболеваний обработано более 545 тыс. голов крупного рогатого скота и более 419 тыс. голов мелкого рогатого скота.

ИА REGNUM отмечает, что с начала 2020 года в Ростовской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 7 мая, с жалобами на укусы клещей к врачам обратились 464 человека, в том числе 206 детей в возрасте до 14 лет. Укусам клещей наиболее подвержены животноводы. Специалисты напоминают, что выпас скота на необработанных пастбищах запрещен.