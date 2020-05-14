Лондон, , 13:46 — REGNUM Жительница британского графства Норфолк, 91-летняя Маргарет Симен связала макет больницы, где лечат пациентов с COVID-19. Таким образом она планирует собрать деньги для местных больниц, сообщает ITV.

Женщина находится на самоизоляции в своём доме в Кайстер-он-Си, о работе над макетом больницы она рассказала в начале мая. Уже готова клиника с палатами для взрослых и детей, отделением неотложной помощи и приёмной. В помещениях есть персонал и пациенты. Позднее в макете появятся сад и автостоянка.

«Я не могу пойти в больницу и помочь. Мне нужно оставаться дома из-за моего возраста. Что я могу сделать? Ну, я могу вязать», — сказала Маргарет Симен.

Отмечается, что вязать женщина начала в 84 года, после того, как ушёл из жизни её муж.