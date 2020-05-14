Иваново, , 13:49 — REGNUM Флешмоб в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 14 мая в Ивановской области запустят представители центра профилактики ВИЧ и региональный штаб акции #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили организаторы акции.

В рамках флешмоба участников приглашают сфотографироваться, держа в руках надписи с хэштегами #СтопВИЧ/СПИД. Флешмоб продлится с 14 по 17 мая.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проводится уже пятый год. Она направлена на широкое информирование молодежи о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции, формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, сознательного и ответственного поведения.