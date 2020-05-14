Сеул, , 13:50 — REGNUM В период с 8 по 13 мая в ходе раскопок в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) военнослужащие Южной Кореи обнаружили 11 фрагментов тел солдат, погибших на Корейской войне 1950−1953 годов, и 3583 предмета. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Согласно опубликованным данным, в общей сложности с 20 апреля удалось обнаружить 34 фрагмента тел, а также 7009 предметов, принадлежащих погибшим, включая каски, бронежилеты, фонари, кольца, пуговицы.

Также в ходе раскопок были обнаружены 61 мина и 913 неразорвавшихся снаряда.

Напомним, что военные возобновили поиски останков на возвышенности Хвасальмори в провинции Канвондо, где проходила крупнейшая битва. В прошлом году на возвышенности Хвасальмори специалистами было обнаружено 2030 фрагментов тел 261 погибшего и 67 476 вещей погибших военнослужащих.

19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, предусматривающее совместные поисковые работы на высоте Хвасальмори. В 2019 году Южная Корея проводила раскопки самостоятельно, так как КНДР не ответила на призыв Сеула.

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