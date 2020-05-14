Оренбург, , 13:45 — REGNUM В Оренбурге начал работать детский COVID-центр. Он открылся на базе детской горбольницы и рассчитан на 120 коек, сообщает региональной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В COVID-центр направляют детей с подтверждённым результатом анализа на коронавирус. Необходимость в специализированном лечебном отделении вызвана ростом числа детей, зараженных SARS-CoV-2. Как подчеркнула министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова, маленькие дети имеют возможность находиться в COVID-центр вместе с матерями.

По состоянию на 14 мая в центре находятся 58 пациентов, среди которых 29 детей и 29 взрослых. Лечение получают и дети, и взрослые — родители и бабушки юных пациентов. Состояние здоровья 14 человек медики оценивают как среднетяжелое. Дети переносят заболевание в основном бессимптомно.