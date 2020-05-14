Тула, , 13:42 — REGNUM 1 тыс. 269 коек для лечения пациентов с выявленными положительными тестами на коронавирус развернули в Тульской области, такие данные привёл министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Около половины — 661 койка оборудована кислородом, 182 койки оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Также в регионе ожидают поставку ещё 69 аппаратов ИВЛ.

До конца мая в регионе планируется создать ещё 734 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. В общей сложности в мае в тульских госпиталях для лечения пациентов с положительными тестами на коронавирус будет готово 2003 койки.

В Тульской области за период с 19 марта по 14 мая подтверждено 2 тыс. 158 положительных тестов на коронавирус. 482 человека выздоровели.