Москва, , 13:42 — REGNUM Сопредседатель Координационного совета РСПП по борьбе с распространением коронавируса, генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев предложил рассмотреть возможность применения в России европейского опыта организации посещения общественных мест разными группами людей по графику, чтобы свести к минимуму рост заболеваемости.

Об этом Андрей Гурьев заявил в четверг, 14 мая, в ходе своего выступления в рамках Недели российского бизнеса-2020.

«Есть очень правильный опыт европейских стран, уже начавших постепенно выходить из режима ограничений, — сказал Гурьев. — Граждане разделены на группы, каждая из которых получает своё время посещения общественных мест — для прогулок, занятий спортом, занятий на открытом воздухе с детьми».

По словам гендиректора ФосАгро, в отдельные категории можно выделить горожан старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.

«Это исключает неограниченные контакты людей между собой, что крайне важно для минимизации рисков роста заболеваемости, — поясняет Гурьев. — В то же время снимая социальное напряжение и возвращая людей к нормальному режиму жизни».

Читайте ранее в этом сюжете: Ксавье Роле: «ФосАгро уверенно смотрит в будущее»