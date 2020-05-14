Токио, , 13:42 — REGNUM Решение о снятии режима чрезвычайной ситуации, который был введён в стране из-за пандемии нового коронавируса, приняли власти Японии. Об этом 14 мая заявил глава японского правительства Синдзо Абэ, передаёт РИА Новости.

При этом уточняется, что режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за пандемии нового заболевания, остается в силе для городов Токио и Осака.

При этом режим ЧС был введён в Японии в начале апреля сроком на месяц в некоторых районах страны, а затем продлен до 31 мая и распространен на всю японскую территорию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что появления вакцины от нового коронавируса стоит ожидать не менее чем через год.