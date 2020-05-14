Москва, , 13:41 — REGNUM Летальность от коронавируса в России остается самой низкой среди стран с наибольшим количеством заболевших, однако Счетную палату беспокоят различия по субъектам РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодняшний день летальность от новый коронавирусная инфекции в России остается самой низкой среди стран с наибольшим количеством заболевших, однако между регионами РФ существуют значительные различия в уровне летальности, что может указывать на недостаточную эффективность принимаемых мер в некоторых субъектах РФ, а также на низкую доступность и качество медицинской помощи», — заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в Госдуме состоялся «правительственный час» с участием главы Минздрава Михаилом Мурашко.