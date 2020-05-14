Ульяновск, , 13:41 — REGNUM В Ульяновской области организована проверка после появления в телеграм-каналах видеоролика, на котором якобы запечатлена вечеринка чиновников из Димитровграда, пишет «Интерфакс».

В телеграм-каналах и социальных сетях стало распространяться видео с загородного застолья, на котором запечатлён массовый отдых: в период действия ограничительных мер якобы отдыхали муниципальные служащие Димитровграда.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на оперативном штабе поручил организовать проверку после появления видеоролика, а также «дать оценку действиям чиновников», говорится в сообщении. Исполнение поручения возложено на специально созданную комиссию.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 мая (10:35 мск) в Ульяновской области за последние сутки тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат у 80 человек. В результате в регионе с начала пандемии коронавируса выявлены 1012 носителей инфекции. Скончались пять человек.

В Ульяновской области, как и в других субъектах, с 31 марта действует режим самоизоляции для всех жителей в связи с угрозой распространения коронавируса. С 12 мая в регионе введено обязательное ношение перчаток, месяц назад власти обязали жителей носить маски. Речь идёт, прежде всего, об использовании средств индивидуальной защиты в транспорте, магазинах, местах массового скопления людей.