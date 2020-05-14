Москва, , 13:36 — REGNUM Сбербанк предложил своим сотрудникам стать добровольцами в испытаниях вакцины против коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на копию письма из корпоративной рассылки.

Так, в письме добровольцам предлагают сообщить о своем желании помощнику зампредправления Сбербанка. При этом испытатели должны изучить список требований к здоровью и противопоказания.

Кроме того, добровольцам предстоит соблюдать ограничения в течение 28 дней исследования воздействия вакцины на организм.

Вместе с тем не уточняется, сколько именно сотрудников получили соответствующее предложение. На конец 2019 года в кредитном учреждении работало 281 тыс. сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пандемия коронавируса явилась очень серьёзным вызовом, от которого ни в коем случае не нужно испытывать стресс. Новые условия нужно осмысливать, меняться и приспосабливаться к ним, так как повлиять на общую ситуацию почти невозможно.

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