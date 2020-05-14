Калуга, , 14:11 — REGNUM 97 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 14 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В больнице Admoblkaluga.ru

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2213 положительных тестов. 1790 человек находятся на лечении. 404 человека выздоровели, 19 человек умерли. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,2. Охват населения тестированием — 68,5 на 100 тысяч человек.

В медучреждениях региона в настоящее время имеется 271 единица рентгеноборудования и 12 компьютерных томографов. По итогам первого квартала 2020 года было проведено более 165 тысяч рентгенологических исследований и свыше 17 тысяч КТ.

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