Краснодар, , 13:34 — REGNUM На Кубани могут сделать платным нахождение в обсерваторах для жителей других регионов, которые, несмотря на ограничения, приезжают на территорию региона. Такое предложение прозвучало на очередном заседании оперштаба.

«Люди приезжают с целью две недели на гособеспечении пожить в обсерваторе, а потом продолжить проживание в Ейском районе, в городе Ейске, то есть на курорте», — отметил заместитель губернатор Андрей Алексеенко.

Вице-губернатор обратился к главе региона с просьбой дать поручение правовому управлению рассмотреть вопрос взимания платы за обязательное нахождение в обсерваторе с тех, кто, невзирая на ограничения, приезжает в регион.

«Это будет дополнительным фактором, чтобы задуматься и вернуться в свой регион», — считает Алексеенко.

Отметим, что на 14 мая в обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы и Ейска, станиц Голубицкой и Кущевской, поселка Кабардинка находятся 1 тыс. 954 человека. За время работы в обсерваторах выявлено 34 случая заражения коронавируса.