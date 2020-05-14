Брюссель, , 13:32 — REGNUM Появления вакцины от нового коронавируса стоит ожидать не менее чем через год. Такое утверждение 14 мая высказывается Европейским агентством лекарственных средств на своем сайте.

«Европейское агентство лекарственных средств полагает, что пройдет как минимум год, прежде чем вакцина от COVID-19 будет готова к утверждению и обеспечено ее достаточное количество для широкого применения», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что дать срок разработки вакцин сложно и что агентство делает это, исходя из имеющегося у него опыта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейская комиссия намерена изучить, не являются ли полученные правительствами государств ЕС экстренные полномочия на фоне пандемии коронавирусной инфекции, чрезмерными.