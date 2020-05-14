Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону до 18 мая закрыли поликлинику Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии (НИИАП). Информация появилась в социальных сетях медучреждения, передаёт ИА REGNUM.

«По 18 мая включительно поликлиника НИИАПа закрыта. В понедельник, 18 мая, будет уточнена информация по дальнейшему режиму работы», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/CAIjcjohmXC/

В настоящее время в здании поликлиники проводится санитарная обработка.

«Поликлинику НИИАПа закрыли в связи с проведением дезинфекции помещений, приём пациентов по неотложным показаниям проводится в других помещениях на территории НИИАПа. Все остальные подразделения работают в обычном режиме», — прокомментировали в Ростовском государственном медуниверситете.