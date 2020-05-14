Тюмень, , 13:29 — REGNUM В тюменском штабе помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе работает 20 иностранцев. Все они являются студентами Тюменского государственного медицинского университета, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор движения «Волонтеры — медики» Шекер Беликова.

Будущие педиатры и терапевты из Индии, Египта и Объединённых Арабских Эмиратов уже неделю работают волонтёрами — развозят продовольствие, лекарства и товары первой необходимости тюменцам, которые находятся в изоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Иностранные студенты прошли специальное обучение и инструктаж. На заявки они выезжают в средствах индивидуальной защиты. Им пояснили, что не нужно заходить в дом к заявителю, даже если их настойчиво зовут выпить чаю и обсудить условия жизни в их стране.

По словам Шекеры Беликовой, стать волонтёрами студенты первого и второго курса тюменского медуниверситета вызвались сами. Многие из них не имеют опыта волонтёрской деятельности.

«Впечатления у них конечно же яркие. Они не только обретают навыки языкового общения, но и узнают культуру и историю нашей страны — недавно приняли активное участие в поздравлениях с Днём Победы 9 мая наших ветеранов», — сообщила Шекер Беликова.

Напомним, в Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 31 мая в связи с тем, что количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией пока ещё высокое. Добровольцы штаба помощи #МыВместе продолжат свою работу в прежнем режиме.