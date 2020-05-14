Ижевск, , 13:29 — REGNUM Второй борт с вахтовиками из Якутии планирует принять Удмуртия в ближайшее время. Об этом заявил руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов.

По его словам, ранее прибывшие в республику с Чаяндинского месторождения 128 вахтовиков сейчас находятся в обсерваторе. После получения двух отрицательных тестов на коронавирус они будут отпущены домой.

«Второй борт, где есть уже граждане с положительным анализом, мы тоже заберем. Сегодня к нам прибывает борт из Нижневартовска», — цитирует Смирнова «Коммерсантъ-Ижевск». Возвращающиеся сегодня вахтовики отправятся также в Пермский край и Татарию.

К настоящему времени три обсерватора в республике заполнены на 70%, общая загурзка девяти пунктов временного размещения прибывающих граждан составляет 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, первая группа вахтовиков из Якутии в составе 128 человек вернулась в Удмуртию 8 мая. Первыми с месторождения вернулись рабочие, результат на наличие коронавируса у которых оказался по результатам тестов отрицательным. Сейчас в Якутии остаются еще 69 жителей Удмуртии. Всего за пределами региона сейчас находятся около 8 тыс. удмуртских вахтовиков.

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