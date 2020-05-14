Ярославль, 14 мая 2020, 13:28 — REGNUM Жителей Ярославской области могут оштрафовать за отсутствие маски на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Об этом в социальных сетях сообщил отдел полиции «Тутаевский».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 16 мая на территории области введен обязательный масочный режим. Как сообщили в отделе полиции, санкция за нарушение режима предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения).
Также статья предусматривает такую санкцию как предупреждение. Ответственность за нее выше для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.
Административные протоколы по данной статье имеют право составлять сотрудники полиции, руководители пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы, должностные лица Росгвардии, руководители, созданных при органах местного самоуправления органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Полиция предупреждает жителей о намерении контролировать исполнение указа губернатора.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская область не возобновляет работу и не отменяет масочный режим