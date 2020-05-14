Ярославль, , 13:28 — REGNUM Жителей Ярославской области могут оштрафовать за отсутствие маски на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Об этом в социальных сетях сообщил отдел полиции «Тутаевский».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 16 мая на территории области введен обязательный масочный режим. Как сообщили в отделе полиции, санкция за нарушение режима предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения).

«Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, нахождении в общественных местах, а именно: на станциях и остановках транспорта, на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в автозаправках, медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, магазинах и других специализированных объектах розничной торговли, на всех предприятиях и организациях, продолжающих свою работу, а также при посещении организаций и ИП, связанных с обслуживанием населения, предоставлением государственных и муниципальных услуг, органов государственной власти и местного самоуправления. За несоблюдение правил установлена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа от 1000 до 30 000 рублей», — сообщил МО МВД России «Тутаевский».

Также статья предусматривает такую санкцию как предупреждение. Ответственность за нее выше для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Административные протоколы по данной статье имеют право составлять сотрудники полиции, руководители пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы, должностные лица Росгвардии, руководители, созданных при органах местного самоуправления органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Полиция предупреждает жителей о намерении контролировать исполнение указа губернатора.

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