Уфа, , 13:31 — REGNUM Одиннадцать человек, болеющих COVID-19, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких в Башкирии. Об этом 14 мая сообщил министра республиканского здравоохранения Максим Забелин на совещании в правительстве региона.

По его словам, в больницах республики сейчас лечатся 580 пациентов, зараженных коронавирусом. Из них 49 пациентов чувствуют себя удовлетворительно, у 120 человек зафиксировано состояние средней тяжести, в тяжелом состоянии — 39 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов. При этом 664 пациента переносят инфекцию легко, поэтому находятся дома.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе полностью победили инфекцию 56 граждан. А всего справились с болезнью 524 человека. В этот период выявили 88 новых носителей коронавируса. Таким образом, число выявленных фактов инфицирования в республике составило 1784.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске опровергли слухи о полном переходе на дистанционное обучение