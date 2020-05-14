Красноярск, , 13:27 — REGNUM Министр образования Красноярского края Светлана Маковская 14 мая в ходе совещания по видеоконфернцсвязи с руководителями районных и городских управлений образования опровергла информацию о переходе на дистанционное обучение на постоянной основе. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минобразования.

Фейковая информация о том, что дистанционное обучение в крае планируют ввести на постоянной основе, появилась недавно в родительских чатах.

«Это информация не соответствует действительности. Обучение с применением дистанционных технологий — временная мера», — прокомментировала Маковская.

По её словам, школы откроются, когда будут сняты ограничительные меры. Школьники продолжат учебный процесс в обычном режиме.

На сегодняшний день в Красноярском крае в штатном режиме уже обучаются 5272 ученика в 96 школах 15 муниципальных районов. Это касается территорий, где сняты введённые из-за коронавируса ограничительные меры.

Министерство образования Красноярского края рекомендует завершить учебный год для учеников первого класса до 22 мая, для учеников со второго по 11 классы — до 29−30 мая.

До окончания учебного года образовательный процесс будет организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, резюмировала Маковская.

На сегодняшний день в Красноярском крае в таком формате обучаются более 340 тысяч детей в 979 школах.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край, как и другие регионы России, был вынужден перейти на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса.

По состоянию на 14 мая в регионе коронавирус выявлен у 1542 человек.

Читайте также: В Красноярском крае коронавирус выявлен у 1542 человек

Читайте развитие сюжета: В Башкирии 39 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии