Нью-Йорк, США, , 13:26 — REGNUM За последние 58 дней в Нью-Йорке не произошло ни одного смертельного ДТП. Об этом заявила глава департамента транспортной города Полли Троттенберг, сообщает ABC-News.

По её словам, это самый продолжительный промежуток времени без смертельных случаев на дороге с 1983 года. До этого смертность в ДТП в Нью-Йорке не отслеживали.

«К сожалению, некоторые водители нарушают правила, разъезжая по пустым улицам. Мы не можем ослабить бдительность», — сказала Троттенберг.

Напомним, 22 мая в Нью-Йорке закрыли предприятия, а государственные работники и сотрудники частного сектора перешли на дистанционный режим работы.