Симферополь, , 13:30 — REGNUM Жителей Кировского района Крыма насильно выселяют на улицу из собственного дома из-за строительства трассы «Таврида». Об этом 14 мая корреспондент ИА REGNUM сообщила местная жительница Надие Аблаева.

«Наш дом попал под «Тавриду». Мы с 1993 года живём в селе Приветное Кировского района Крыма, на законно оформленном земельном участке в 24 сотки, в доме, площадью 65 квадратных метров. Несколько лет назад нам сообщили, что здесь будет проходить трасса и предложили компенсацию — 2 миллиона 400 тысяч рублей. Мы не согласились и подали в суд, но проиграли. Суд назначил оценщика из торгово-промышленной палаты Крыма, который оценил наше имущество в 1 миллион 900 тысяч рублей. От услуг независимого оценщика суд отказался», — сообщила женщина.

По её словам, за предложенные им деньги они не смогут приобрести даже однокомнатную квартиру в «хрущёвке».

"Сегодня к нам пришли приставы, люди с автоматами и прямо сейчас выселяют из дома. А куда нам идти? Некуда. На старости лет оказались на улице. Хотели обратиться к главе республики Сергею Аксёнову, но так и не смогли дозвониться. Нам обещали помочь в коммунистической партии Крыма, но пока так ничем и не помогли», — добавила Надие Аблаева.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымского строительного управления АО «ВАД», общая готовность трассы «Таврида» составляет 86%, а её ввод в эксплуатацию должен состояться в декабре 2020 года.

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