Шебалинский район, Алтай, , 13:24 — REGNUM Жители Шебалинского района Республики Алтай сшили противочумные костюмы для врачей районной больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Так, медикам передали 28 костюмов, сшитых в Чергинской и Шебалинской школах. Ещё несколько одноразовых костюмов привезли жители села Каспы. На этом работа не останавливается, граждане шьют ещё. К изготовлению костюмов присоединились также главная медсестра больницы Наталья Анохина и старший администратор Елена Сковитина.

Главврач медицинского учреждения Виктор Убайчин от имени коллектива выразил благодарность неравнодушным жителям.

«У медработников всегда большая нагрузка, но сейчас нам эмоционально тяжелее. Мы всегда готовы прийти на помощь. Видя ваше внимание, мы в который раз понимаем — работаем не зря», — заметил он.

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