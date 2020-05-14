Ростов-на-Дону, , 13:21 — REGNUM Госпиталь для пациентов с коронавирусом, развёрнутый на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, получит дополнительное медицинское оборудование на сумму 51 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 14 мая.

Средства, выделенные из региональной казны, направят на покупку десяти аппаратов ИВЛ, 41 аппарата неинвазивной вентиляции легких и другого спецоборудования.

ИА REGNUM ранее сообщало, что во втором госпитале для пациентов с SARS-CoV-2, начавшем работу с 3 мая, из 500 запланированных коек развёрнуто пока 300. Первоначально здесь была организована работа по оказанию «медицинской помощи беременным и детям Ростовской области», однако, как следует из обнародованных видео из отделения реанимации, в настоящее время здесь проходят лечение и мужчины.

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