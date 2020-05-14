Краснодар, , 13:17 — REGNUM Реестр санаторно-курортных предприятий края для работы с 1 июня формируется в Краснодарском крае, его планируется создать до конца текущей недели, сообщили 14 мая в пресс-службе администрации края.

Для того, чтобы начать принимать отдыхающих с 1 июня, санатории должны иметь медицинскую лицензию, а также должны уведомить Роспотребнадзор и выполнить ряд требований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Краснодарского края объявили о поэтапном открытии санаторно-курортных комплексом с 1 июня при условии стабильной эпидемиологической обстановки. Первыми должны открыться санатории, имеющие медицинскую лицензию. Принимать отдыхающих будут исключительно по путёвкам. При этом пляжи, бассейны, спа-комплексы, развлекательные объекты, а также парки, скверы, набережные и другие общественные пространства остаются закрытыми для посещения.