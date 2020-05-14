Сатна, , 13:27 — REGNUM Беременная женщина, передвигавшаяся по Индии пешком, прервала свое путешествие, чтобы родить, а затем продолжала идти еще 160 километров со своим новорожденным ребенком. Об этом сообщает CNN.

Женщина шла вместе со своим мужем и четырьмя другими детьми из города Нашик в штате Махараштра в город Сатна в соседнем штате Мадхья-Прадеш. По дороге женщина остановилась и родила девочку. Через несколько дней ее остановила Кавита Канеш, работающая на контрольно-пропускном пункте в штате Мадхья-Прадеш.

«Она только отдохнула около полутора-двух часов после родов. У семьи не было ни денег, ни средств передвижения, никто их не подвез», — рассказала Канеш. Она уточнила, что ребенок родился 5 мая, за четыре дня до того, как они добрались до контрольно-пропускного пункта. По словам Канеш, семья покинула Нашик, потому что им негде было жить, а из-за распространения коронавируса в стране они остались без средств к существованию. Вмешательство чиновника позволило доставить женщину в госпиталь и оказать медицинскую помощь.

Тысячи человек пытались покинуть индийские города и вернуться в свои деревни с тех пор, как в стране вступили в силу ограничения из-за пандемии коронавируса. Из-за повсеместной остановки работы общественного транспорта некоторые из них были вынуждены совершать поездки пешком.

Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, в Индии к настоящему времени зарегистрировано более 78 000 случаев заражения коронавирусом и 2 551 смертельный случай.