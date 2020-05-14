Волгоград, , 13:16 — REGNUM Почти 800 тыс. гигиенических масок за период с апреля по май изготовили предприятия и организации Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в пресс-службе, в области перестроили производство для пошива масок 39 предприятий, ателье и организаций художественных промыслов. Такие предприятия работают в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске и Котово.

Ежедневно в регионе предприятия производят около 60 тыс. защитных масок. С учетом введения обязательного режима ношения масок с 20 мая востребованность в масках значительно возрастет, поэтому предприятия будут продолжать работу.