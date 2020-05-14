Москва, , 13:16 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции находится в России под контролем благодаря принятым мерам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ.

В аппарате Совбеза отметили, что проводимые профилактические и санитарно-карантинные мероприятия позволили взять обстановку под контроль. Помимо распространения коронавируса нового типа, в поле зрения аппарата Совбеза остаются десятки актуальных тем национальной безопасности.

В Совбезе добавили, что продолжают работу над проектом Концепции общественной безопасности России на период до 2030 года, принятие которой ожидается в 2020 году.

Читайте также: В РФ коэффициент распространения SARS-CoV-2 впервые не дошёл до единицы