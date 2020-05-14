Калининград, , 13:10 — REGNUM По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 14 мая в Калининградской области на обследовано 30 963 человека, из них выявлено 848 положительных результатов (277 человек выздоровели), умерли 13, остаются под медицинским наблюдением 2321 человек, в том числе 134 в условиях обсерватора.

Всего за сутки выявлено 36 положительных результатов, 30 человек выздоровели, умер 82-летний пенсионер.

У 21 пациента заболевание протекает в виде пневмонии, у 3 в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 12 случаев бессимптомного течения инфекции.

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия.