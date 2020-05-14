Павлодар, Казахстан, , 13:08 — REGNUM Конфликт жителей села Береке Павлодарской области Казахстана с сотрудниками правоохранительных органов прокомментировали в региональном департаменте полиции, сообщает 14 мая агентство «Казинформ».

По данным полиции, сельчане обратились на мобильный пост, который находится на проселочной дороге вблизи села Калкаман. Местные жители попросили провезти золотошлаковое сырье для его сдачи. Вместе с тем у жителей не оказалось сопроводительных документов, и полиция не разрешила проезд.

13 мая на мобильный пост приехали около 30 местных жителей, которые потребовали полицию покинуть место. Противоправные действия сельчан были пресечены сотрудниками полиции, в том числе с применением предупредительного выстрела холостым патроном.

По факту выстрела начато досудебное расследование. Полицейский, который допустил выстрел, отстранен на время проведения расследования.

Напомним, 13 мая в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как возле группы мужчин останавливаются два автомобиля, в том числе полицейский автомобиль. Из машин выходят вооруженные люди.

Один из прибывших — человек в штатском, требует разойтись и пытается задержать одного из мужчин, завязывается потасовка. Вооруженный сотрудник делает предупредительный выстрел в воздух, однако толпа не расходится. В полиции сообщили, что после указанных действий ситуация была разрешена.