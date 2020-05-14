Краснодар, , 13:06 — REGNUM 26 видов деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 11 видов деятельности для крупных организаций, включены в перечень отраслей экономики для оказания господдержки в период пандемии на территории Краснодарского края. Перечень расширен постановлением губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, в обновлённый перечень видов деятельности для предприятий среднего и малого бизнеса, имеющих право на господдержку, вошли полиграфическая деятельность, электромонтажные работы, рекламная деятельность, фотография, бухгалтерский учет, аудит и налоговое консультирование, некоторые виды оптовой и розничной торговли, а также ряд направлений, связанных с работой ЖКХ. В число видов деятельности для крупных предприятий включены автовокзалы и автостанции, а также ряд направлений ЖКХ.

Предприятия, которые занимаются данными видами деятельности, могут рассчитывать на целый ряд мер господдержки, в числе которых: отсрочка по уплате налога на имущество организаций, земельному налогу, транспортному налогу, по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, отсрочка по аренде недвижимого имущества и земельных участков в госсобственности, льготные займы от Фонда микрофинансирования Краснодарского края и краевого Фонда промышленности.