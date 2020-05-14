Волжский, Волгоградская область, , 13:10 — REGNUM Нарушения при строительстве Федерального центра трансплантации почки и диализа в городе Волжский Волгоградской области обнаружила Счётная палата РФ. Учреждение должно было начать свою работу в 2019 году, стоимость контракта оказалась завышенной на 5,5 млн рублей. Подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.

Реализация проекта началась в 1996 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 9 ноября 2018 года, однако учреждение своевременно не получило лицензию на медицинскую деятельность, в том числе из-за неукомплектованности оборудованием. За время строительства Центра трижды менялся заказчик работ, при этом последний (с 2013 года это ФКУ Минздрава России «Дирекция единого заказчика-застройщика») не обладает достоверными данными о первоначальной стоимости объекта. По данным Счётной палаты, объём финансирования Центра с 2005 по 2018 годы составил 6,4 млрд рублей — сметную стоимость утвердили постановлением правительства РФ с учётом окончания работ к концу 2014 года.

«В нарушение требований законодательства при определении начальной максимальной цены контракта вместо индексов Минстроя были применены индексы, утверждённые региональным центром ценообразования в строительстве Волгоградской области. Это привело к необоснованному завышению стоимости контракта на 5,5 млн рублей. Работы по завышенной стоимости приняты и оплачены ДЕЗЗом. По данному факту подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру. В ходе проверки также были установлены факты изменения существенных условий государственных контрактов, несоблюдение требований к размеру обеспечения контракта», — сообщила директор профильного департамента Счётной палаты РФ Светлана Меркушина.

Сейчас Центр передан в оперативное управление ФГБУ «Медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова». В январе 2020 года учреждение получило лицензию на осуществление медицинской деятельности, недостающее оборудование закупят в рамках отдельно заключенных контрактов. Центр должен начать работу в первом полугодии 2020 года.